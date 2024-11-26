В Кабуле надеются, что Москва поможет нейтрализовать давление Запада

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которое контролирует Афганистан, ожидает, что Москва поможет Кабулу нейтрализовать давление западных стран, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного афганского правительства мулла Абдул Гани Барадар.

"Мы постарались обеспечить условия для наращивания экспорта афганских товаров за рубеж и привлечения иностранных инвестиций в Афганистан. Как вам известно, после победы Исламского Эмирата в Афганистане США и страны Запада оказывают на нас всевозможное давление. Поэтому мы ждем, что Российская Федерация поможет нам нейтрализовать это давление", - сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

"Можем заверить, что Исламский Эмират - надежный экономический партнер. Наши силовые структуры много сделали для стабилизации ситуации... В результате их усилий ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) в Афганистане было уничтожено и переместилось в другие страны", - заключил Барадар.

В понедельник российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алекей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и главой МВД Сираджуддином Хаккани.