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Лавров видит в словах о возможности превентивных ударов по РФ отражение истинных намерений НАТО

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр огласил истинные намерения Североатлантического альянса, заявив о необходимости нанесения превентивных ударов по России в случае возможного конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально на днях глава военного комитета НАТО господин Бауэр прямо заявил, что... для решения цели защиты, обороны стран-членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям в Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран-членов альянса", - сказал Лавров во вторник на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

"Я думаю, тут комментировать даже нечего. Это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично", - подчеркнул Лавров.

Бауэр накануне заявил, что в случае потенциального конфликта с Россией Североатлантический альянс должен "нанести первый удар" и при помощи высокоточных ударов вывести из строя системы, которые могут быть использованы против НАТО.

МИД РФ Сергей Лавров НАТО
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