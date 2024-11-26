Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Харьковской области взят под контроль населённый пункт Копанки, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населённый пункт Копанки Харьковской области", - говорится в сообщении, распространённом во вторник.

Войска группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населённых пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка (ДНР). Отражены пять контратак штурмовых групп противника, который потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм САУ Krab. Уничтожена РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами, говорится в сводке.

Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, танк, автомобиль и 122-мм гаубица Д-30, информирует Минобороны.

По его данным, подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Дачное и Славянск (ДНР). Отражены три контратаки противника, который потерял здесь до 485 военнослужащих, БТР, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады Нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

На этом участке фронта отражены девять контратак штурмовых групп противника, который потерял в боях более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей и шесть единиц артиллерийского вооружения, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой народной республики. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщает министерство обороны РФ.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах населённых пунктов Ольговка, Молодёжное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм САУ "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", говорится в сводке.