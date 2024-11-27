ФСБ публикует протоколы допроса участника латышского полицейского батальона, участвовавшего в массовых убийствах в Белорусской ССР в годы войны

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ публикует архивные документы о задержании и допросе участника латышского полицейского батальона Яниса Апсе, причастного к военным преступлениям в годы Великой Отечественной войны.

Материалы публикуются на сайте спецслужбы в среду.

Как рассказали в ЦОС, "В годы Великой Отечественной войны коллаборационистские формирования, созданные гитлеровскими оккупационными властями в Латвии, отметились беспримерной жестокостью по отношению к мирному населению на территории Белоруссии, России и Польши".

В числе таких подразделений были так называемые "полицейские батальоны" – военизированные отряды, сформированные германским военным командованием на территории Латвии из местной вспомогательной полиции, бывших "айзсаргов", добровольцев и мобилизованных. Каждый батальон включал в себя примерно от 500 до 800 человек.

"Германское командование активно использовало латышские полицейские батальоны в охране еврейских гетто и концлагерей, а также в карательных операциях против мирного населения и партизан",- сказали в ФСБ.

В 1943–1944 годах латышские полицейские батальоны были привлечены немцами для контрпартизанских операций на оккупированной территории Белорусской ССР.

"После разгрома немецко-фашистских войск в Белоруссии и Прибалтике многие латышские добровольцы СС разбежались и попытались уйти от возмездия. Часть из них ушла со своими немецкими хозяевами, а были и те, кого призвали на службу в Красную армию. Одного из таких нацистских прихвостней выявили и задержали военные контрразведчики. В поле зрения сотрудников Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 20-го Управления оборонительного строительства (УОС) Резерва Главного командования (РГК) попал военный строитель Янис Апсе как служивший в латышском полицейском батальоне",- говорится в сообщении ЦОС.

В ходе следствия Апсе показал, что за время службы в 318-м латышском полицейском батальоне в 1944 году "принимал участие в карательных операциях против мирных жителей и советских партизан в Полоцкой области БССР, лично участвовал в зверских расправах над детьми, женщинами и стариками".

Для подтверждения показаний Апсе в Белоруссию был командирован оперативный работник отдела контрразведки "Смерш", который на месте опросил свидетелей.

В спецсообщении об аресте Апсе отмечалось:"Из документов, полученных в Дрисском и Ветринском РО НКГБ видно следующее:За время прохождения карательной экспедиции в Дрисском районе уничтожено 177 населенных пунктов, 3260 домов, свыше 15 тысяч человек сожжено, зверски расстреляно и угнано на каторжные работы в Германию.

В Россицком сельсовете полностью уничтожены населенные пункты, из 3978 человек населения осталось только 150 человек, а остальные были сожжены и расстреляны.

В Ветринском районе было уничтожено 93 населенных пункта (3700 жилых домов колхозников, рабочих и служащих). Расстреляно и сожжено только мирного населения около 4500 человек".

На допросе 18 февраля 1945 года бывший капрал Апсе дал показания:

"Во время моего участия в истреблениях нами было убито около тысячи человек партизан, а также примерно до одной тысячи детей и женщин (...). Во время прочески лесов и деревень мало убивали партизан, а больше всего брали живьем, а затем загоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожали гранатами. Кроме того, жгли на кострах, партизан вешали. По истреблению населения, а также партизан был приказ командира нашего батальона подполковника Кленберг, по национальности латыш".