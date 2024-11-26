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Принят закон о праве военных с детьми-инвалидами на жилье вне очереди

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий внеочередное право на жилье или жилищную субсидию военнослужащим с детьми-инвалидами.

"Законопроект дополнен положениями в части внеочередного предоставления служебного жилья военнослужащим, имеющим одного и более ребенка-инвалида, а также наделения правом на внеочередное обеспечение служебным жильем военнослужащих, признанных негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы по состоянию здоровья в связи с тяжелыми ранениями, полученными в ходе боевых действий, и изъявивших желание продолжить военную службу", - отметила член комитета ГД по обороне Татьяна Кусайко, представляя документ ко второму чтению.

Законопроект вносит поправки в закон "О статусе военнослужащих", дополняя перечень категорий, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем (жилищной субсидией), военнослужащими, имеющими ребенка-инвалида.

Госдума Татьяна Кусайко
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