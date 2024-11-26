ГД приняла закон о создании единой системы "автогражданки" Союзного государства

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Закон о создании единой системы "автогражданки" Союзного государства и расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии принят депутатами Госдумы РФ во втором и третьем чтениях .

Закон (№ 695231-8) предполагает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках Союзного государства. Изменения также вносятся в закон об ОСАГО. Для того, чтобы закон заработал, потребуется разработка ряда нормативных актов.

Срок вступления в силу нового закона - с 1 января 2025 года.

Документ был разработан на основании Модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства", принятого постановлением Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России от 19 июня 2023 года № LXIV-7 . Документ предусматривает создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

"Белая карта"

Как пояснил "Интерфаксу" генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин, полис ОСАГО с расширением на Белоруссию получил условное название "Белая карта".

В рамках запуска "Белой карты" будет осуществлена интеграция информационных систем НСИС (оператора АИС страхования) и Белорусского Бюро Транспортного Страхования. "Эта интеграция необходима для осуществления проверки валидности полисов на территории соседних государств соответствующими службами, отвечающими за безопасность дорожного движения", - сообщил Галушин агентству.

Возможность расширить действие полиса (вернее, купить два полиса сразу) - действующего на территории РФ (ОСАГО) и действующего на территории Белоруссии ("Белая карта"), по его мнению, будет "востребована гражданами приграничных регионов, а также коммерческими транспортными средствами, интенсивно пересекающими границы двух стран".

Как сообщалось со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, новый закон "дает возможность по желанию страхователя при заключении полиса ОСАГО расширить его действие на всю территорию Союзного государства". Дополнительную премию за расширение риска по договору ОСАГО на Белоруссию "будут платить только те водители, кто пожелает использовать это расширение; оно будет оформляться дополнительным соглашением к полису ОСАГО, в котором планируется делать соответствующую отметку", добавил глава РСА.

Урегулирование убытков по ДТП (выплата или ремонт) в Белоруссии по российскому полису ОСАГО будет оформляться по белорусскому законодательству, которое организует партнер РСА - Белорусское бюро по транспортному страхованию, которое и выставит счет на компенсацию российскому ответственному страховщику, сказал Уфимцев.

В свою очередь исполнительный директор российского бюро "Зеленая карта" РСА Сергей Разуван, ранее комментируя "Интерфаксу" документ, отмечал, что "после принятия закона понадобится время для приведения в соответствие ряда нормативных актов и внутренних документов, доработки инфраструктуры информационного взаимодействия между национальными автоматизированными системами страхования двух стран".

Разуван считает, что расширение полиса ОСАГО на территорию Белоруссии будет привлекательно "прежде всего для жителей приграничных областей и перевозчиков, совершающих постоянные поездки в эту страну". Для разовых коротких поездок сохраняются короткие полисы "Синяя карта".

"Синяя карта", как ранее и "Зеленая карта", является аналогом ОСАГО, действующим за пределами РФ. "Синяя карта" - это и международная система страхования, и страховой сертификат, подтверждающий наличие у автовладельца, выезжающего за рубеж, страхования его автогражданской ответственности.