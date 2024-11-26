Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Законопроект о талибах, удар дальнобойными ракетами по объектам в Курской области и повышение налога на прибыль "Транснефти"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России. Сейчас он признан террористическим и запрещен. Предполагается возможность временного снятия запрета, если организация "прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма". Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что пока есть только рассуждения в пользу начала сотрудничества с талибами.

- Украина за три дня дважды применяла дальнобойные ракеты западного производства против объектов в Курской области, заявили в Минобороны РФ. Российские военные готовят ответ. Министерство распространило кадры с обломками ракет ATACMS.

- ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные. В спецслужбе отметили, что выявлены признаки проведения Эдвардом Прайором Уилксом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации.

- ГД приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль "Транснефти" в налоговых периодах 2025-2030 годов. Компания заявила, что из-за предполагаемого роста налоговой нагрузки она рискует к 2026 году столкнуться с дефицитом денежных средств и приостановить реализацию крупных инвестиционных проектов.

- Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20% и составил 173,8 тыс. человек.

- Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

- Грамота.ру назвала "вайб" словом года. На втором и третьем местах "скуф" и "прилёт" соответственно. В экономике словом года стал "маркетплейс".

- Самарский губернатор Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. РФС пообещал помощь в расследовании озвученных фактов.