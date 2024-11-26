Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Фото: Артем Житенев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в первом чтении приняла законопроект о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий, такое решение приняли единогласно во вторник.

"В сознании жителей Ростова и всей России город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. (...) Общественность Ростова Великого предложила эту инициативу, губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал ее", - сказал зампред областной Думы Антон Капралов на заседании ГД.

Как уточнил Капралов, местным жителям не нужно будет менять паспорта, однако при получении новых документов будет указан Ростов Великий. То же самое касается вывесок: существующие вывески менять не планируют, но при ремонте или установке новых вывесок будет новое название.