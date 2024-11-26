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ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные
Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о лишении аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора, указавшего ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в Россию.

"Достоверно установлено, что направленный в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе сего года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", - сообщил Центр общественных связей спецслужбы во вторник.

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В ФСБ России также заявили, что "выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации".

"На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - сказали в ЦОС.

ФСБ Великобритания Уилкс Эдвард Прайор
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