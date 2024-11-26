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В морском порту Петербурга произошел пожар на ледоколе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на ледоколе в морском порту Санкт-Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 26 ноября на неэксплуатируемом ледоколе при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Место нахождения судна - причал в Большом порту Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание ликвидировано, никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Петербург Северо-Западная транспортная прокуратура
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