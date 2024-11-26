Договор Белоруссии с РФ о гарантиях безопасности может быть подписан в декабре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности планируется подписать в декабре на заседании Высшего госсовета Союзного государства, заявили в генштабе вооруженных сил Белоруссии.

"К подписанию на предстоящем в декабре заседании Высшего госсовета Союзного государства готовится белорусско-российский договор о гарантиях безопасности", - сказал в интервью госизданию "СБ - Беларусь Сегодня" начальник белорусского генштаба Павел Муравейко.

Он отметил, что в договоре будут четко прописаны положения, гарантирующие безопасность Союзного государства и, в частности, Белоруссии, "как она будет обеспечена, как в этом вопросе будет участвовать Российская Федерация".

"На выходе фактически готовый документ - концепция безопасности Союзного государства Белоруссии и России, где тоже отражены основные направления совместных действий по защите наших национальных интересов, границ и взаимодействию с нашим стратегическим союзником - РФ", - добавил Муравейко.

Он заверил, что белорусские вооруженные силы уже сегодня реагируют на все угрозы, действуют и постоянно совершенствуют свое боевое мастерство. "Готовы ответить на любой выпад, на любой вызов", - подчеркнул он.