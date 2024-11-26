Поиск

Договор Белоруссии с РФ о гарантиях безопасности может быть подписан в декабре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности планируется подписать в декабре на заседании Высшего госсовета Союзного государства, заявили в генштабе вооруженных сил Белоруссии.

"К подписанию на предстоящем в декабре заседании Высшего госсовета Союзного государства готовится белорусско-российский договор о гарантиях безопасности", - сказал в интервью госизданию "СБ - Беларусь Сегодня" начальник белорусского генштаба Павел Муравейко.

Он отметил, что в договоре будут четко прописаны положения, гарантирующие безопасность Союзного государства и, в частности, Белоруссии, "как она будет обеспечена, как в этом вопросе будет участвовать Российская Федерация".

"На выходе фактически готовый документ - концепция безопасности Союзного государства Белоруссии и России, где тоже отражены основные направления совместных действий по защите наших национальных интересов, границ и взаимодействию с нашим стратегическим союзником - РФ", - добавил Муравейко.

Он заверил, что белорусские вооруженные силы уже сегодня реагируют на все угрозы, действуют и постоянно совершенствуют свое боевое мастерство. "Готовы ответить на любой выпад, на любой вызов", - подчеркнул он.

Белоруссия Павел Муравейко Россия договор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

"Ведомости" сообщили о назначении новых командующих группировками войск "Восток" и "Южная"

Минпросвещения РФ планирует создать центры по изучению русского языка детьми мигрантов

Военные РФ готовят ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

В Москве заявили, что пока есть только рассуждения в пользу начала сотрудничества с талибами

В Кремле заявили об отсутствии контактов с командой Трампа

В Кремле заявили об отсутствии контактов с командой Трампа

Журналистка осуждена в Чите за сотрудничество с иностранной организацией

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%

Военная операция на Украине

Три человека погибли при обстреле автобуса в Новой Каховке

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });