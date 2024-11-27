Российские военные сообщили о 25 дронах, сбитых над Черным морем и Крымом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в среду в период с 08:30 до 10:30 по московскому времени нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа над акваторией Черного моря и Крымом, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении министерства.

Российские военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь, гражданские объекты не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. По его словам, сигнал ракетной опасности отменен.