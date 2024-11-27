Кассация на передачу государству заводов группы ЧЭМК отложена до 2025 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа отложил на 13 января 2025 года рассмотрение кассационных жалоб бывших владельцев промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) на решения судов об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".

Дело рассматривается в закрытом режиме.

В сентябре 2024 года кассационные жалобы были поданы Юрием и Людмилой Антиповыми и АО "Компания Эталон" (бывшая материнская компания группы ЧЭМК) на решения Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 года. Заседания по делу ранее дважды откладывались, в последний раз - в ответ на ходатайство одного из ответчиков - Юрия Антипова.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю группы ЧЭМК Антипову, его жене Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

Решение суда по иску Генпрокуратуры было обращено к немедленному исполнению.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако в мае апелляционный суд отклонил их жалобы.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о солидарном взыскании с бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" и литейного завода.

ЧЭМК - крупный производитель ферросплавов в России, включает погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке ("Владпром"), подразделение по добыче хромовой руды на месторождении в ЯНАО (ОСП "Горнодобывающее управление", Харп, ЯНАО), осуществляющий геологические работы интинский участок "Марганец Коми" и Златоустовский транспортный участок (Магнитка, Челябинская область).

ЧЭМК является управляющей организацией для СЗФ и "Кузнецких ферросплавов".