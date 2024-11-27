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Совет Федерации одобрил обнуление НДС на все ветеринарные услуги

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил поправку к Налоговому кодексу которая устанавливает нулевую ставку НДС на ветеринарные услуги коммерческих клиник, сейчас эта льгота действует только для бюджетных клиник.

По действующему законодательству, не облагаются НДС медицинские услуги. При этом есть исключение: НДС в размере 20% облагаются коммерческие ветеринарные услуги, а ветеринарные услуги, финансируемые из бюджета, НДС не облагаются.

Одобренный закон выводит из-под НДС все виды ветеринарных услуг. Документ вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

Ранее в Минфин неоднократно поступали предложение по расширению льготы по НДС на ветеринарные услуги.

"Как показывает практика применения налога на добавленную стоимость, отмена этого налога на отдельные виды товаров, работ или услуг не оказывает принципиального влияния на уровень цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения, а также маркетинговой политики. В связи с этим отмена налога на добавленную стоимость на ветеринарные услуги, финансируемые за счет средств, не являющихся бюджетными, не гарантирует снижение цен на эти услуги", - отмечал Минфин в одном из писем.

Минфин Совет Федерации
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