Лавров 29 ноября расскажет иностранным послам об оценке РФ ситуации на Украине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 ноября проведет заседание "круглого стола" для представителей иностранных дипмиссий в Москве по ситуации вокруг Украины, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"29 ноября в Москве состоится уже седьмой по счету посольский "круглый стол" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, он будет организован Дипломатической академией МИД России", - сказала Захарова в среду на брифинге.

Тема предстоящего заседания - "Украинский кризис: глобальное информационное пространство". На него приглашены представители порядка 75 дипмиссий, аккредитованных в Москве. Лавров на мероприятии "расскажет об изменениях в глобальной информационной среде в условиях украинского кризиса, а также поделится российскими оценками происходящего на Украине на данном этапе", сообщила представитель МИД РФ.