Поиск

Сенаторы одобрили штрафы за неправильное содержание домашних животных

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Закон вводит штрафы в действующую статью 8.52 КоАП об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных.

Нарушение требований к содержанию домашних животных повлечет штраф для граждан в размере от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей; для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

При этом такая административная ответственность, а также ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных не будет применяться к владельцу животного в случае, если нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

Требования к содержанию домашних животных определены в статье 13 закона № 498-ФЗ. В частности, к ним относятся: содержание животных, в том числе в многоквартирных домах, правила выгула домашних животных, правила выгула потенциально опасных собак и использование домашних животных в коммерческих целях.

КоАП Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

Путин прибыл в Казахстан

Вода начала поступать в Курган после ликвидации аварии

Глава Минтруда оценил в 2,4 млн человек потребность рынка труда в стране

В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тыс. человек

В Госдуме заявили, что дефицит специалистов в ВПК приблизился к 400 тыс. человек

Российские военные сообщили о 25 дронах, сбитых над Черным морем и Крымом

Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения Запорожской области

Власти сообщили о восстановлении энергоснабжения Запорожской области

Совфед одобрил законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных

Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области

Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области

В Благовещенске введен режим ЧС из-за рекордного снегопада

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });