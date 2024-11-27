В Москве заинтересованы в конструктивном диалоге об обмене пленными с Украиной

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Москве считают неконструктивной позицию украинской стороны по вопросу обмена военнопленными, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что в "этом году Министерство обороны России направило Украине предложение о передаче в рамках обмена 935 украинских военнопленных". Киев, по словам Захаровой, "отказался забирать более шести сотен украинских военнослужащих без каких-либо причин".

"Актуальный список включает 630 украинских военнопленных, которых Россия готова незамедлительно передать Киеву на паритетных условиях", - заявила Захарова, отметив, что российская сторона "оставляет на решение Украины, кого из российских военнослужащих включать в обмен".

По ее словам, Киев "в очередной раз проигнорировал предложение российской стороны, направив в Минобороны России список якобы находящихся у нас украинских военнопленных, указав, что их согласование российской стороной является обязательным условием для возобновления обменов".

"Российская сторона полученный список изучила и сделала вывод об отсутствии вообще какого-либо здравого смысла в действиях киевского режима и его деструктивной позиции", - добавила она.

В частности, по словам Захаровой, в полученный от Украины список "включены те, кто украинской стороне был уже передан", "лица, которые российской стороне вообще не известны", а также фамилии погибших украинских военнослужащих.

Она сказала, что российская сторона "заинтересована в конструктивном диалоге, нацелена на скорейшее возвращение пленных домой".

"Готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих, одновременно начать организационные мероприятие по подготовке последующих обменов", - подчеркнула Захарова.