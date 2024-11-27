В ОАЭ заявили, что помогли обмену 2 тыс. пленных между Россией и Украиной

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ОАЭ оказали поддержку обмену 2 тыс. пленных между Россией и Украиной, сообщил посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Альхай Аль-Хамели.

"ОАЭ сыграли роль посредника между Россией и Украиной, оказывая поддержку обмену 2 тыс. пленных между двумя сторонами", - сказал посол на приеме в Ашхабаде по случаю 53-го Национального Дня ОАЭ.

Текст выступления дипломата приводит в среду издание News Central Asia (nCa).

"ОАЭ призывают к мирному решению, чтобы положить конец этому конфликту", - отметил посол.