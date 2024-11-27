Поиск

В ОАЭ заявили, что помогли обмену 2 тыс. пленных между Россией и Украиной

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ОАЭ оказали поддержку обмену 2 тыс. пленных между Россией и Украиной, сообщил посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Альхай Аль-Хамели.

"ОАЭ сыграли роль посредника между Россией и Украиной, оказывая поддержку обмену 2 тыс. пленных между двумя сторонами", - сказал посол на приеме в Ашхабаде по случаю 53-го Национального Дня ОАЭ.

Текст выступления дипломата приводит в среду издание News Central Asia (nCa).

"ОАЭ призывают к мирному решению, чтобы положить конец этому конфликту", - отметил посол.

ОАЭ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

Путин прибыл в Казахстан

Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава

"Грузинская мечта" выдвинула депутата Кавелашвили кандидатом в президенты

Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на связанные с Украиной расходы

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на связанные с Украиной расходы

В британском парламенте призвали Байдена и Стармера обеспечить переговоры РФ и Украины

Лавров считает, что конфликт на Украине очень далек от урегулирования

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });