Правительство обсудит распределение дотаций бюджетам новых регионов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг вопрос о распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предоставляемых в 2024 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Проект акта направлен на предоставление дополнительной финансовой помощи Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в материалах к заседанию.

Правительство кроме того рассмотрит проект распоряжения о выделении средств на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан Курской области.