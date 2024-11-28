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Правительство обсудит распределение дотаций бюджетам новых регионов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг вопрос о распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предоставляемых в 2024 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Проект акта направлен на предоставление дополнительной финансовой помощи Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в материалах к заседанию.

Правительство кроме того рассмотрит проект распоряжения о выделении средств на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан Курской области.

ДНР ЛНР РФ
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