Гендиректором национализированного "Уралбиофарма" стал свердловский депутат

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников назначен генеральным директором АО "Уралбиофарм", акции которого были взысканы в государственную казну по иску Генпрокуратуры к бизнесмену Малику Гайсину, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

"Да, Серебренников Александр Васильевич (назначен гендиректором "Уралбиофарма" - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Как сказано на сайте Свердловского заксобрания, Серебренников с 1993 года руководил различными фармкомпаниями. Депутатом регионального парламента он является с 2000 года.

Предыдущим директором "Уралбиофарма" был Михаил Мальцев, который ранее возглавлял одно из предприятий, входящих в группу компаний "Титан". Он занимал пост с 17 июня 2024 года.

В августе 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры взыскал с Гайсина и подконтрольных ему лиц в пользу государства акции "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин в период осуществления полномочий депутата Госдумы с 1995 по 1999 годы в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством. По данным ведомства, он являлся монопольным владельцем "Уралбиофарма", увеличив долю своего бенефициарного участия до 99,995%. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали решение Ленинского суда.

В начале лета акции "Уралбиофарма", находящиеся в федеральной собственности, были внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы.

"Уралбиофарм" работает с 1930 года, производит препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе жизненно необходимые, и некоторые бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний.

Согласно финотчету компании, предприятие в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом, до 176 млн рублей. Выручка выросла на 33,8%, до 1,7 млрд рублей.