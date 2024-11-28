Кассация отказала Гайсину в споре за акции "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отказал бизнесмену Малику Гайсину в удовлетворении жалобы на решение суда о взыскании в казну государства акций АО "Уралбиофарм" (Екатеринбург) и банка "Вятич" (Рязань), сообщил "Интерфаксу" адвокат Гайсина Антон Демченко.

"Судебные акты оставили без изменения, но мы будем подавать жалобу в Верховный суд России", - сказал он.

В августе 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин в период осуществления полномочий депутата Госдумы с 1995 по 1999 годы в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством. По данным ведомства, он являлся монопольным владельцем "Уралбиофарма", увеличив долю своего бенефициарного участия до 99,995%.

Одновременно, по данным надзорного ведомства, Гайсин учредил ООО "Вагран" и ООО "Актай-М" "для осуществления предпринимательской деятельности и выполнения роли номинальных держателей акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление Гайсина".

Ответчиками по делу являются еще четыре физических лица (Айдан Гайсин, Одис Гайсин, Роза Голубева, Гульсина Муллахметова) и три юрлица ("Актай-М", "Вагран", "Корона Тэхет").

Жалобы Гайсиным и другими участниками дела были поданы в Седьмой кассационный суд зимой текущего года. Летом производство по делу приостанавливалось в связи "невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения другого дела", указано в картотеке суда.

В июне Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по делу о национализации другого предприятия Гайсина - ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть". Это был первый случай отмены судебных актов об изъятии активов в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Ленинский районный суд Екатеринбурга при повторном рассмотрении дела 11 сентября вновь встал на сторону надзорного ведомства.

В начале лета акции "Уралбиофарма", находящиеся в федеральной собственности, были внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы.

"Уралбиофарм" работает с 1930 года, производит препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе жизненно необходимые, и некоторые бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний.

Банк "Вятич" по итогам девяти месяцев 2024 года занял 307-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100" составленном "Интерфакс-ЦЭА".