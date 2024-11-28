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Президент РФ назвал власти Украины полностью нелегитимными

Поэтому они даже не имеют права отдавать приказы военным, считает Путин

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти в Киеве полностью нелегитимны, а потому не могут отдавать военным приказы.

"Ведь они же не пошли на выборы, они сегодня полностью нелегитимны. И исходя из чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказов вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становится соучастниками преступлений подобного рода", - сказал Путин в четверг на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент РФ заявил, что руководство Украины "не имеет права толкать людей на смерть и гнать их на убой". "Более того, как я уже сказал, приказы их являются преступными", - добавил он.

Владимир Путин Украина
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