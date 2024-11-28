Поиск

Путин заявил, что РФ наладила и будет развивать отношения с властями Афганистана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия намерена развивать отношения с действующим руководством Афганистана, где ситуация стабилизируется, заявил президент РФ Владимир Путин.

В РоссииВ Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в РоссииВ Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в РоссииЧитать подробнее

"В Афганистане сложные процессы происходят. Мы надеемся, что нам удастся выстроить отношения с Афганистаном. Мы не можем не обратить внимание на то, что ситуация там стабилизируется, у нас с действующим руководством Афганистана есть отношения и будут развиваться", - заявил Путин в четверг на пресс-конференции по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент России отметил, что недавно в Афганистане находился секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и потом докладывал о результатах.

"Но ситуация (в Афганистане) все-таки сложна и требует нашего особого внимания, в том числе и со стороны ОДКБ, ведь ОДКБ занимается не только своей безопасностью, но и борьбой с организованной преступностью, наркотрафиком и так далее. Так что ОДКБ есть чем заниматься, и в этом страны-участники заинтересованы", - заявил Путин.

Владимир Путин Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент сообщил о поражающих элементах в "Орешнике", ударившем по "Южмашу"

Путин назвал минимальным ущерб от ударов ракетами ATACMS по РФ

Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности глав регионов РФ

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

Бывший адвокат Ивана Сафронова приговорен к 7 годам колонии

В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Путин заявил, что РФ знает, сколько западных ракет поставлено Украине и еще планируется

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

Пожар в Подольске локализован на площади 4,2 тыс. квадратных метров

В Подольске площадь пожара на складе увеличилась до 4,2 тысячи кв. м

Ставка ЦБ РФ

В ЦБ допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });