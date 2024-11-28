Путин заявил, что РФ наладила и будет развивать отношения с властями Афганистана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия намерена развивать отношения с действующим руководством Афганистана, где ситуация стабилизируется, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Афганистане сложные процессы происходят. Мы надеемся, что нам удастся выстроить отношения с Афганистаном. Мы не можем не обратить внимание на то, что ситуация там стабилизируется, у нас с действующим руководством Афганистана есть отношения и будут развиваться", - заявил Путин в четверг на пресс-конференции по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент России отметил, что недавно в Афганистане находился секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и потом докладывал о результатах.

"Но ситуация (в Афганистане) все-таки сложна и требует нашего особого внимания, в том числе и со стороны ОДКБ, ведь ОДКБ занимается не только своей безопасностью, но и борьбой с организованной преступностью, наркотрафиком и так далее. Так что ОДКБ есть чем заниматься, и в этом страны-участники заинтересованы", - заявил Путин.