Путин заявил, что с Казахстаном обсуждались новые маршруты поставок нефти и газа в КНР

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия обсудила с Казахстаном создание новых маршрутов по транспортировке нефти и газа по его территории, прежде всего в Китай, сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам после саммита ОДКБ в Астане.

"Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов - нефти и газа - в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную республику, в том числе через территорию или по территории Казахстана. Это очень выгодные, интересные маршруты и перспективные проекты", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это будет способствовать стабилизации мировой экономики, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а России даст дополнительный доступ к энергетическим рынкам.

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