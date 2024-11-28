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Военные в четверг применили 90 ракет и 100 беспилотников при ударе по объектам ВСУ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в четверг нанесли комбинированный удар по объектам на Украине, поражены 17 центров военной промышленности, было задействовано 90 ракет.

"Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Всего за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", в т.ч. при нанесении комбинированного массированного удара этой ночью 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины", - отметили в ведомстве.

Минобороны РФ
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