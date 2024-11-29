Банк России предупредил экосистемы о рисках вложений в склады и дата-центры

Общие долги топ-4 неназванных бигтехов на 1 октября ЦБ оценил в 0,9 трлн рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рост стоимости заимствований и арендных ставок несет в себе риски для экосистемных компаний, бизнес-модель которых связана с значительными инвестициями в склады и дата-центры, предупредил Банк России в очередном "Обзоре финансовой стабильности".

"В 2024 году отмечается усиление роли цифровых платформ и экосистем на российском финансовом рынке как заемщиков и прямых конкурентов финансовых организаций. <...> Рост значимости экосистем повышает актуальность вопроса их финансовой устойчивости. В то же время текущая бизнес-модель ряда экосистемных компаний, предполагающая значительные инвестиции в развитие бизнеса и высокую экспозицию на рынок недвижимости (склады и дата-центры), несет в себе риски с учетом роста стоимости заимствования и арендных ставок", - говорится в информационно-аналитическом материале регулятора.

По оценкам ЦБ, активы бигтехов и их годовая выручка превышают 2 трлн рублей. При этом на 1 октября 2024 года объем долга четырех крупнейших бигтехов составил 0,9 трлн рублей, около половины этой суммы (0,44 трлн рублей) приходится на банковские кредиты, еще 30% - на арендные обязательства.

Регулятор не приводит названия компаний-бигтехов, к которым относится эта статистика.

Активы банков бигтехов на 1 октября достигают почти 300 млрд рублей. Эти банки развивают сегменты расчетов, вкладов физлиц, МФО, BNPL, лизинг и факторинг; а бизнес строят на базе инфраструктуры и клиентах материнских компаний - что обеспечивает быстрый рост бизнеса и низкие издержки.

"В целом экосистемы в силу масштаба своей деятельности начинают играть в российской экономике роль критически значимой инфраструктуры, на которой строится процесс реализации товаров и услуг. В связи с этим требует внимания выработка системных подходов в части вопросов мониторинга финансовых рисков небанковских экосистем, введения требований к операционной надежности экосистем, обеспечения справедливых правил доступа и работы в экосистемах для потребителей и поставщиков, защиты их прав и интересов", - считают в ЦБ.

22 ноября Минэкономразвития опубликовало пакет законопроектов, касающихся регулирования цифровых платформ в целом и требований к маркетплейсам, в частности.

Законопроект "О платформенной экономике" определяет понятие самой платформенной экономики, подразумевая под этим совокупность экономических отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц с помощью цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности. Также терминология вводится в отношении посреднических цифровых платформ (ПЦП), операторов таких платформ, логистической инфраструктуры операторов и других участников, которые входят в контур платформенной экономики. Законопроект-спутник касается реализации товаров через ПЦП, их порядка работы с партнерами-продавцами и взаимодействия с покупателями.

Если законопроекты будут приняты, то срок их предлагаемого вступления в силу - 1 сентября 2025 года.