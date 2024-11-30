Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Запрет на экспорт бензинов, прекращение сотрудничества с ЦЕРН и обыски в московском ночном клубе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензинов для производителей нефтепродуктов. При этом для других поставщиков он продлен еще на месяц.

- ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией. Отмечается, что это решение затронет, прежде всего, сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены.

- Росавиация заявила о возможном изменении полетов на Кубу из-за дефицита топлива в ее аэропортах. Программа полетов может быть скорректирована с 1 по 8 декабря. Однако уже субботний рейс Nordwind на Кубу будет выполнен с вынужденной задержкой в 9 часов.

- Глава МИД Турции заверил, что Анкара не имеет отношения к боям между сирийской армией и антиправительственными формированиями. В свою очередь военное командование Сирии сообщает, что военнослужащие занимают выгодные для обороны рубежи в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак экстремистов.

- Владимир Путин подписал законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных.

- На акции протеста в Тбилиси задержаны граждане РФ, Белоруссии и США. Всего 29-30 ноября были задержаны 107 участников акции протеста. Вечером в субботу в центре грузинской столицы вновь собираются манифестанты. Служба госбезопасности Грузии предостерегла демонстрантов от провокаций.

- Алишер Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования. Ранее он уже возглавлял организацию с 2008 по 2022 год.

- Обыски прошли в ночном клубе на северо-востоке Москвы. В МВД сообщили, что полицейские изъяли оружие, а также что "по оперативной информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории РФ движения "ЛГБТ".