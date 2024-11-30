ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прекратила сотрудничество с НИИ из России и Белорусcии, сообщил портал Swissinfo.

"Решение стран-участниц организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой затронет, прежде всего, сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены", - сообщил портал.

"Как указали в ЦЕРН, отсутствие ученых из России будет ощутимо, однако ЦЕРН сможет компенсировать эту убыль. Россия к тому же никогда не была страной-участницей центра, имея особый статус государства-наблюдателя, не вносила вклад в годовой бюджет ЦЕРН и не обладала правом голоса. Число ученых из Беларуси традиционно здесь также было невелико", - говорится в сообщении.

24 страны-участницы ЦЕРН в декабре 2023 года приняли решение прекратить сотрудничество с российскими научными институтами.

ЦЕРН (Conseil europeen pour la recherche nucleaire) является самым крупным в мире центром фундаментальных исследований в области физики элементарных частниц. Он расположен частично на территории Швейцарии, частично Франции. Исследования проводятся с использованием Большого адронного коллайдера (БАК).

В экспериментах на базе ЦЕРН участвует около 17 тыс. приглашенных ученых из 110 стран.

Согласно сообщению, "в настоящее время с российскими НИИ связаны примерно 350 ученых, ранее так или иначе сотрудничавших с ЦЕРН".