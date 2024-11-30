Поиск

ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией
Фото: Ronald Patrick/Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прекратила сотрудничество с НИИ из России и Белорусcии, сообщил портал Swissinfo.

"Решение стран-участниц организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой затронет, прежде всего, сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены", - сообщил портал.

"Как указали в ЦЕРН, отсутствие ученых из России будет ощутимо, однако ЦЕРН сможет компенсировать эту убыль. Россия к тому же никогда не была страной-участницей центра, имея особый статус государства-наблюдателя, не вносила вклад в годовой бюджет ЦЕРН и не обладала правом голоса. Число ученых из Беларуси традиционно здесь также было невелико", - говорится в сообщении.

24 страны-участницы ЦЕРН в декабре 2023 года приняли решение прекратить сотрудничество с российскими научными институтами.

ЦЕРН (Conseil europeen pour la recherche nucleaire) является самым крупным в мире центром фундаментальных исследований в области физики элементарных частниц. Он расположен частично на территории Швейцарии, частично Франции. Исследования проводятся с использованием Большого адронного коллайдера (БАК).

В экспериментах на базе ЦЕРН участвует около 17 тыс. приглашенных ученых из 110 стран.

Согласно сообщению, "в настоящее время с российскими НИИ связаны примерно 350 ученых, ранее так или иначе сотрудничавших с ЦЕРН".

ЦЕРН Россия Белоруссия Швейцария Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски

В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейских

В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейских

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация ХАМАС отправится в Египет на переговоры о прекращении огня в Газе

Ким Чен Ын заявил о поддержке действий РФ в защиту суверенитета

Ким Чен Ын заявил о поддержке действий РФ в защиту суверенитета

Белоусов заявил, что РФ и КНДР заинтересованы в развитии союзнических отношений

Полиция оттеснила протестующих от здания парламента в Тбилиси

Участники протеста в Тбилиси ломают ворота одного из входов в парламент

ВКС РФ атаковали боевиков, которые перешли в наступление на севере Сирии

В Нидерландах допустили, что могут проигнорировать ордер МУС на арест Нетаньяху

В Нидерландах допустили, что могут проигнорировать ордер МУС на арест Нетаньяху
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });