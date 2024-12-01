Дума рассмотрит законопроекты о защите подростков от потребления табачной продукции

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о начале рассмотрения депутатами законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции.

"Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе. Употребление которых может привести к серьезным заболеваниям", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

По его словам, "результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей". "За прошлый год было возбуждено 6 496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - проинформировал Володин.

Законопроектами, отметил он, предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства: для физических лиц - до 300 тысяч рублей (сейчас от 40 до 60 тысяч рублей); для должностных лиц - до 700 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300 тысяч рублей); для юридических лиц - до 2 миллионов рублей (сейчас от 400 до 600 тысяч рублей). В случае неоднократного нарушения вводится уголовная ответственность.

Кроме этого, как указал Володин, предлагается значительно увеличить штрафы по ряду других статей за нарушения в сфере торговли указанной продукцией и изделиями.