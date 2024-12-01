Поиск

Дума рассмотрит законопроекты о защите подростков от потребления табачной продукции

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о начале рассмотрения депутатами законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции.

"Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе. Употребление которых может привести к серьезным заболеваниям", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

По его словам, "результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей". "За прошлый год было возбуждено 6 496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - проинформировал Володин.

Законопроектами, отметил он, предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства: для физических лиц - до 300 тысяч рублей (сейчас от 40 до 60 тысяч рублей); для должностных лиц - до 700 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300 тысяч рублей); для юридических лиц - до 2 миллионов рублей (сейчас от 400 до 600 тысяч рублей). В случае неоднократного нарушения вводится уголовная ответственность.

Кроме этого, как указал Володин, предлагается значительно увеличить штрафы по ряду других статей за нарушения в сфере торговли указанной продукцией и изделиями.

Госдума РФ Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 29 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Ребенок погиб в результате атаки дрона в Брянской области

Число сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ достигло десяти

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Nordwind выполнит рейс на Кубу в субботу с вынужденной задержкой на 9 часов

Подписан закон, ужесточающий контроль над непищевой продукцией, содержащей спирт

Подписан закон, ужесточающий контроль над непищевой продукцией, содержащей спирт

Путин подписал закон о создании единой системы "автогражданки" России и Белоруссии

Путин подписал законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных

Путин подписал законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });