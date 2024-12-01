В Екатеринбурге произошел пожар в цехе по производству полистирола

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории промзоны в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В Екатеринбурге, в районе улицы Испытателей, на территории промзоны горит цех по производству полистирола. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Позже МЧС проинформировало об увеличении площади пожара до 1,5 тыс. кв. м.

К тушению привлечены 62 специалиста и 22 единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало.