Поиск

В Екатеринбурге произошел пожар в цехе по производству полистирола

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории промзоны в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В Екатеринбурге, в районе улицы Испытателей, на территории промзоны горит цех по производству полистирола. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Позже МЧС проинформировало об увеличении площади пожара до 1,5 тыс. кв. м.

К тушению привлечены 62 специалиста и 22 единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатеринбург МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В пунктах пропуска через госграницу РФ усилены меры безопасности

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог

Песков из-за слов Меркель о встрече с лабрадором Путина допустил, что она не была настроена на диалог
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Ильинки и Петровки в ДНР

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Академик Покровский: главное - обучить людей тому, как не заразиться ВИЧ-инфекцией и объяснить, что они подвергаются риску заражения

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 29 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Ребенок погиб в результате атаки дрона в Брянской области

Число сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ достигло десяти

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Nordwind выполнит рейс на Кубу в субботу с вынужденной задержкой на 9 часов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });