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Кровля обрушилась в горящем цехе в Екатеринбурге

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Кровля обрушилась в горящем цехе по производству полистирола на территории промзоны в Екатеринбурге на площади 400 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Отмечается, что в результате проверки превышения вредных веществ в воздухе на месте пожара не выявлено.

Как добавили в ведомстве, к месту возгорания следует пожарный поезд, также привлечены 95 человек и 35 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола, огонь распространился на площадь 1,5 тыс. кв. м. Один человек пострадал, еще 70 человек самостоятельно эвакуировались с территории промзоны.

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