Матвиенко заявила о возможных переговорах с США по Украине в 2025 г.

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Вероятность переговоров России и новой администрации США в следующем году по ситуации на Украине есть, при этом завышенных ожиданий на этот счет нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Аргументы и факты".

"Верю ли я, что переговоры возможны?.. Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше - посмотрим", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос издания, как ей сейчас видится ситуация вокруг потенциальных переговоров по Украине.

При этом спикер Совета Федерации уточнила, что "серьезная эскалация, предпринятая уходящей администрацией (США - ИФ), с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах".

"Именно для этого в таком форсированном, спешном режиме она (эскалация - ИФ) сейчас и проводится. Они очень рассчитывают, что в результате их провокационных действий либо ситуация полностью выйдет из-под контроля, и переговоры станут невозможными - но я в это не верю, думаю, до этого не дойдет, - либо начинать переговоры сторонам придется даже не с нуля, а с отрицательных значений. Это более рабочая версия. Задача - осложнить, затянуть... А там, дальше, может, надеются дотянуть до промежуточных выборов в Америке. Может, еще попробуют какие-то сценарии", - пояснила Матвиенко.

По ее мнению, если команде избранного президента США Дональда Трампа "удастся в ближайшее время войти в переговоры, это еще не будет ничего значить".

"Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке. Так что лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны придется проявить определенные сильные качества. Насколько они будут к этому готовы - не знаю. Я уже говорила - мы не склонны формировать завышенные ожидания на пустом месте. Пока нет предметных, конкретных оснований", - подчеркнула председатель Совета Федерации.