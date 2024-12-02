Поиск

В Кремле видят в событиях в Грузии попытку повторить украинский Майдан

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Грузии наблюдаются попытки раскачать ситуацию и повторить события на Майдане в 2013 году, но Россия в эти процессы никак не вмешивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреМВД Грузии сообщило о задержании 224 участников протестов за несколько днейМВД Грузии сообщило о задержании 224 участников протестов за несколько днейЧитать подробнее

"Налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные события в целом ряде стран. Самая прямая параллель, которую можно провести, это события Майдана на Украине. Все признаки попытки осуществления оранжевой революции", - сказал Песков журналистам.

"Все, что происходит в Грузии, это внутреннее дело Грузии. Мы не вмешивались и не имеем в виду вмешиваться в эти процессы", - подчеркнул он.

По словам Пескова, "грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации и возвращению к спокойствию".

У него уточнили, как в Кремле относятся к тому, что в протестах в Грузии участвуют и российские граждане. Его также попросили прокомментировать информацию о том, что были задержаны восемь россиян за нападение на представителей силовых ведомств Грузии.

"Мы не располагаем информацией, что это за люди. Очевидно, что, принимая участие в нападениях на силовиков, они нарушали закон страны", - сказал представитель Кремля.

"Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты и получение информации о том, что вменяется в вину этим гражданам", - добавил он.

Дмитрий Песков Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Генпрокуратура выявила нарушения в работе ФСИН по рассмотрению обращений граждан

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

Туроператоры обратились к послу Мексики из-за отказов во въезде туристам из РФ

Ритейлер "Лента" купит дрогери-сеть "Улыбка радуги"

РФ запустит обязательную маркировку моторных масел с 1 сентября 2025 г.

РФ запустит обязательную маркировку моторных масел с 1 сентября 2025 г.

"Транснефть" заявила о подаче нефти по "Дружбе" в направлении Белоруссии по графику

Большой театр открывает продажу билетов на "Щелкунчика"

Большой театр открывает продажу билетов на "Щелкунчика"

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение по высоковольтной линии

Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });