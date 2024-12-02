Экс-глава оборонного завода им. Свердлова осужден на восемь лет за коррупцию

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал бывшего гендиректора ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) Юрия Шумского и его первого заместителя Олега Корпатенкова, экс-гендиректора холдинга "Спецхимия" Ростеха Юрия Зозулю виновными в коррупции.

"Приговором суда Зозуля Юрий Викторович приговорен к 9 годам колонии, Шумский Юрий Федорович к 8 годам заключения, Корпатенков Олег Петрович к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Последний был взят под стражу в зале суда", - сообщили в суде.

Зозуля признан виновным в двух эпизодах получения взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Шумский и Корпатенков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

Шумский и два других фигуранта были задержаны осенью 2022 года.

В суде не привели подробностей обвинения.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.