В Кремле не ждут визита президента Ирана в РФ до конца года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию вряд ли состоится до конца года, но при необходимости его можно быстро согласовать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет в графике. Но я не думаю, что до конца года (может состояться визит- ИФ)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Хотя при необходимости это можно оперативно согласовать", - отметил он.