Главы МИД России и Туркменистана обсудили актуальные темы двусторонних отношений

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров провел в понедельник телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

"Стороны обсудили актуальные темы российско-туркменистанских отношений, включая взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, и график предстоящих совместных мероприятий", - говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в рамках региональных форматов, отмечает российский МИД.