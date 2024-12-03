Поиск

ВС РФ предлагает внесудебно взыскивать задолженности по ЖКХ и небольшим кредитам

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Верховного суда России Ирина Подносова предложила рассмотреть возможность взыскания кредитной задолженности небольшого размера в административном порядке и заявила, что поддерживает находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект о взыскании задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства посредством осуществления исполнительной надписи нотариуса.

"Верховный суд Российской Федерации поддерживает концепцию указанного законопроекта и полагает, что такая внесудебная процедура должна являться для сторон обязательной", - сказала Подносова на заседании Совета судей РФ.

При этом, отметила она, в случае последующих разногласий и возникновения спора о праве все гарантии на доступ к правосудию в полном объеме должны быть сохранены.

Также председатель Верховного суда предложила рассмотреть возможность взыскания кредитной задолженности небольшого размера в административном порядке.

"В настоящее время обсуждаются различные механизмы реализации этой идеи. Представляется, что соответствующие функции могли бы быть переданы, например, уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, удостоверения которых на основании действующего законодательства имеют силу исполнительного документа", - сказала Подносова.

Она подчеркнула, что данная идея нуждается в детальной проработке и всестороннем обсуждении, чтобы права потребителей не были ущемлены.

Верховный суд РФ Ирина Подносова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нехватку судей в РФ оценили почти в 20%

Нехватку судей в РФ оценили почти в 20%

Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Организатор русскоязычного даркнет-рынка по продаже наркотиков Hydra осужден пожизненно

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Генпрокуратура выявила нарушения в работе ФСИН по рассмотрению обращений граждан

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

В Кремле видят в событиях в Грузии попытку повторить украинский Майдан

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });