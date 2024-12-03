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Глава судебного департамента при ВС назвал недостаточным финансирование судов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Директор судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов считает недостаточным финансирование судебной системы со стороны Минфина.

"К сожалению, я должен отметить, что на сегодняшний день финансирование судебной системы осуществляется не на надлежащем уровне", - сказал он на заседании Совета судей.

По его словам, ежегодно по согласованию с Советом судей департамент обращается в Министерство финансов с определением потребностей финансирования судебной системы, однако выделенные ассигнования в разы меньше запрошенных.

Так, на 2025 год из запрошенных 117 млрд рублей дополнительного финансирования, выделено только 8,7 млрд.

По словам Иванова, также наблюдается снижение уровня заработной платы судей и сотрудников аппаратов судов.

"Анализ темпов инфляции позволяет сделать вывод, что уровень оплаты труда не соответствует высокому статусу судей, назначенных указом президента РФ на должность и принимающих решение именем Российской Федерации, а также государственно-гражданского служащего и уровню ответственности и нагрузки, которая ложится на них", - заявил он.

Минфин Совет судей Владислав Иванов Верховный суд
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