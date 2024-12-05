МИД РФ подтвердил вступление в силу договора о партнерстве с КНДР

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, подтвердили в МИД РФ.

Как сообщили на Смоленской площади, 4 декабря состоялся обмен грамотами о ратификации договора, заместители глав МИД двух стран Андрей Руденко и Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами.

"Таким образом, в соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года - даты обмена ратификационными грамотами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что вступление договора в силу "будет способствовать развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества, отвечающим цели построения нового справедливого многополярного мира, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом".

Ранее о том, что подписанный в июне лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами вступил в силу, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений. Россия и Северная Корея ратифицировали его в ноябре.

Договором, в частности, установлено, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны проводят консультации для координации своих позиций и согласования возможных мер по оказанию помощи друг другу.

При этом РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими странами соглашения, направленные против одной из сторон, и не допускать использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны.

Кроме того, с даты обмена ратификационными грамотами настоящего договора прекращается действие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.