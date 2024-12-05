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Леонид Слуцкий опроверг слухи об участии дочери Жириновского в выборах в Думу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг сообщения о возможном участии дочери основателя партии Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко в предстоящих выборах в Госдуму.

"Вопрос по Анастасии Владимировне не обсуждался. Она работает управляющей Фонда Жириновского, вопрос ее участия в выборах, вхождение в какие-либо руководящие органы - это вбросы. Она на это не претендует", - сказал Слуцкий в четверг журналистам на пресс-завтраке.

Он отметил, что очень высокого мнения о дочери Жириновского "как о личности, как о профессионале", и ее основные усилия связаны с сохранением и приумножением наследия ее отца.

Леонид Слуцкий ЛДПР Владимир Жириновский Анастасия Боцан-Харченко
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