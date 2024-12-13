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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Съезд ЛДПР расширил высший совет партии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ЛДПР расширила свой высший совет до 25 человек, в него вошли бывший лидер "Партии дела" глава "Ростсельмаша" Константин Бабкин и депутат Мосгордумы Мария Воропаева, сообщила пресс-служба партии.

Накануне ЛДПР установила рекорд России по самому многочисленному одновременному приему в партию. В День Конституции России, как сообщала пресс-служба, в ЛДПР вступили 1066 человек. Исторический максимум был занесен в Книгу рекордов России.

Сейчас в партии состоит более 380 тысяч человек.

Константин Бабкин ЛДПР Мария Воропаева
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