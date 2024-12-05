Лавров констатировал, в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сфер, в которых ОБСЕ могла бы быть полезной, не осталось, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения. Разве расследование теракта на газопроводе "Северные потоки" не подпадает под сферу полномочий первой и второй корзины?" - сказал он, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Валлетте.

Глава российского МИД отметил: "Казалось бы, именно в нынешних условиях глубоких изменений расстановки мировых сил ОБСЕ могла бы стать одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства. Но в этом зале никому и в голову не придет использовать ОБСЕ в этих целях". "Членам НАТО и Евросоюза - потому что своими действиями они задвинули ОБСЕ на обочину политических процессов, а всем остальным - потому что такая ОБСЕ бессмысленна", - продолжил Лавров.

Он подчеркнул: "В реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности".