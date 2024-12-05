Движение по Крымскому мосту прерывали на несколько минут

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Движение по автомобильной части Крымского моста днем в четверг перекрывали на несколько минут, следует из сообщений телеграм-канала, освещающего ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

О перекрытии моста канал сообщил в 14:02 по московскому времени. О том, что движение по мосту возобновилось, было объявлено четыре минуты спустя.

Примерно в это же время дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что морской пассажирский транспорт приостановил движение. О причинах приостановки не сообщается.