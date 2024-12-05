Правительство одобрило законопроект Росреестра о подземных гаражах

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект Росреестра, который даст право владельцам подземных гаражей использовать земельные участки, расположенные над такими объектами. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

Как уточнил руководитель ведомства Олег Скуфинский, владельцы смогут использовать участок над гаражом для его ремонта без предоставления земли и установления сервитута на основании разрешения местных властей. Потребуется только заявление и схема границ земель.

Кроме того, владельцы таких гаражей смогут оформить в собственность участки над своими объектами, если на них есть надземные конструкции.

Ожидается, что в случае принятия проекта закона он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.