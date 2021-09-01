В России вступил в силу закон о гаражной амнистии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под ними вступил в силу с 1 сентября 2021 года, напомнили в пресс-службе Росреестра.

По предварительным оценкам, закон затронет порядка 3,5 млн россиян, говорится в сообщении.

Именно столько незарегистрированных гаражей в России по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Фактически их может оказаться еще больше.

"Гаражная амнистия" распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Речь идет о капитальных строениях, возведенных на государственной или муниципальной земле, в том числе в гаражно-строительных кооперативах. "Ракушки", подземные гаражи при многоэтажках и офисах и построенные начиная с 2005 года сооружения под амнистию не попадут.

Чтобы узаконить гараж в упрощенном порядке, участок под ним надо поставить на кадастровый учет. Эти работы выполняет кадастровый инженер на рыночных условиях. Также в Росреестре подчеркивали, что законом закреплено право региональных органов власти и муниципалитетов обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков под ними - в таком случае затраты будет нести не владелец гаража, а субъект федерации.

Затем гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом.

В ведомстве не раз подчеркивали, что приниматься будут практически все документы, включая ранее полученное решение о распределении гаража, документы технической инвентаризации и другое. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов, которые позволят приобрести право на землю под гаражом, отметили в Росреестре.