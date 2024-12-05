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Правительству поручено доработать вопросы финансирования новых нацпроектов до конца года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству доработать оставшиеся вопросы по финансированию новых национальных проектов до конца декабря, а при необходимости продолжить эту работу и на новогодних праздниках, чтобы не сорвать реализацию нацпроектов в начале 2025 года.

"Мы договорились, что новые нацпроекты будут подготовлены к 1 сентября, то есть до того, как сверстан федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации. К сожалению, эта работа несколько затянулась, не получилось в полной мере синхронизировать, увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроектов", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В результате, отметил Путин, "в регионах пока нет полной картины, как, в каких объемах и в какие сроки будут выделяться федеральные ресурсы".

"Мне кажется, что возникает риск, что практическая работа по нацпроектам может забуксовать. Нельзя этого допускать", - продолжил он.

"Правительство прошу в те дни, что остались до новогодних мероприятий по всей стране, а если понадобится и в эти праздничные достаточно длительные мероприятия, решить обозначенные вопросы, поработать дополнительно, чтобы в регионах были и средства, и четкое понимание поставленных задач", - поручил глава государства.

Владимир Путин Правительство
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