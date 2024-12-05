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Путин заявил, что события на фронте будут определять жизнь России на годы вперед

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - События на линии боевого соприкосновения на Украине будут определять судьбу России на годы, а то и десятилетия вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все мы прекрасно понимаем, что в значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а, может, и на десятилетия", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин обратил внимание профильного вице-премьера Виталия Савельева на снижение некоторых показателей общего объема отечественного рынка беспилотников и регионов, оснащенных инфраструктурой для полетов БПЛА.

В связи с этим президент отметил, что российские военные на линии боевого соприкосновения самостоятельно конструируют новые БПЛА и применяют их в боевых условиях.

"Это говорит о том, что у нас в известной степени создана среда, которая генерирует таких специалистов... Но если мы будем снижать показатели этой среды, будем соглашаться с тем, что в гораздо меньшем количестве субъектов будут создаваться соответствующие условия, если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотников решаются", - добавил он.

Владимир Путин Украина
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