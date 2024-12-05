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Путин подчеркнул необходимость своевременного финансирования весеннего сева

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить своевременное финансирование весенне-полевых работ в АПК в 2025 году и держать этот вопрос на контроле.

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"Хочу обратить внимание и ваше (обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву - ИФ), и министерства финансов на то, что нам нужно обеспечить, безусловно, своевременное финансирование. Понятно, мы сейчас проекты обсуждаем, это очень важно, перспектива. Но нам сейчас нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем, нужно обеспечить своевременным финансированием весенне-полевые работы. Прошу внимание держать постоянно на этих вопросах и председателя правительства, взять на контроль", - заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.

"Это одна из ключевых вещей", - подчеркнул он.

При этом президент отметил, что у сельского хозяйства есть очевидные результаты: РФ уверено занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом и сохраняет первое место по поставкам на мировой рынок пшеницы.

Владимир Путин
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