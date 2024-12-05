"Атомэнергопром" может выплатить дивиденды за девять месяцев в 10,66 млрд рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Атомэнергопром" рекомендовал направить на дивиденды за девять месяцев 2024 года 10,66 млрд рублей, сообщила компания.

ГК "Росатом" может получить 10,16 млрд рублей. На долю государства в лице Минфина придется 0,49 млрд рублей.

Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 206,47 млрд рублей (+15,4% в годовом измерении).

"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2023 года 95,33% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,67% - Минфину (привилегированные акции).