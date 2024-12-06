Кремль считает, что ситуация в Курской области близка к развязке

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что ситуация в Курской области близка к развязке, но время покажет, когда она будет нормализована.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли назначение на пост врио губернатора Курской области Александра Хинштейна приближение развязки ситуации в этом регионе.

"Ситуация близка к развязке. Время нам покажет насколько, - сказал он. - Эта развязка будет обязательно. Ситуация будет нормализована. Задачи надо решать уже сегодня".

Ранее, комментируя назначение Хинштейна, он отметил, что, по словам президента Владимира Путина, в Курской области требуется кризисное управление и Хинштейн в этой ситуации будет эффективен. Будет ли Хинштейн руководить регионом только в течение кризисного периода, Песков сказать не может.

"Президент сказал, что потребуется восстановление всего хозяйства Курской области после того, как все территории будут освобождены от боевиков. Потребуется восстановление жилищно-коммунального хозяйства и всего остального", - добавил тогда Песков.